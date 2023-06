Virtus Francavilla, Cudini o Colucci? Sarà comunque rivoluzione tattica

Mirko Cudini o Leonardo Colucci? Salvo straordinari colpi di scena, uno dei due sarà il prossimo allenatore della Virtus Francavilla. L’ex Campobasso e Fidelis Andria avrebbe già accettato l’incarico, trovando un accordo di massima con la società, ancora però in attesa di un cenno da parte di Colucci. Il tecnico cerignolano è da considerare dunque il piano A nella lista dei desideri di Antonio Magrì, che ha intanto incassato l’ok di Cudini. L’impressione è che possa chiudersi il tutto già entro questa settimana, e comunque andrà si potrà parlare di rivoluzione tattica fra le fila del Villa. Entrambi gli allenatori prediligono infatti il 4-3-3 come modulo di partenza delle proprie squadre, ragion per cui tutto porta a pensare che la Virtus sarà costretta ad abbandonare l’idea del 3-5-2, per anni marchio di fabbrica nonostante i vari avvicendamenti in panchina. Fra i calciatori attualmente sotto contratto, c’è chi può adattarsi tranquillamente al cambio modulo. Caporale su tutti potrebbe tornare a giocare come terzino a sinistra, ossia il suo ruolo d’origine prima di essere definitivamente schierato come braccetto mancino. Potrebbe adattarsi senza problemi anche Idda, spesso centrale difensivo anche in caso di difesa a tre. Il centrocampo è il reparto che avvertirebbe di meno il cambiamento, con Macca, Di Marco e Risolo che non andrebbero a snaturare ciò che di buono hanno già fatto nel corso della stagione precedente. In attacco servirà invece un’unica punta di ruolo, coadiuvata da due ali. I centravanti non mancano: da bomber Patierno, al giovanissimo Ejesi, passando per i rientranti Perez ed Ekuban. Quest’ultimo potrebbe riscoprirsi in una nuova zona di campo, nella quale potrebbe far valere fisico e velocità, ossia due dei suoi punti di forza.

