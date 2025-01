Virtus Francavilla, altro stop: 0-0 al “Mazzella” di Ischia

Quarta gara senza successo per la Virtus Francavilla, al “Mazzella” di Ischia, casa dei gialloblè riaperta dopo otto mesi di lavori di adeguamento, matura uno 0-0 grigio come le nuvole con pioggia che hanno contraddistinto la domenica sull’isola verde. Gli imperiali non riescono ad imporsi e perdono ulteriore terreno dalla vetta dopo una settimana tribolata fuori dal campo.

Il primo tempo è comunque di marca biancazzurra. Al 3’ Taurino liberato in ottima posizione manda alta la prima occasione del match. La pressione degli imperiali sale, al 12’ azione prolungata che porta Gjonaj alla conclusione larga di poco. In avvio è la Virtus a creare le situazioni più interessanti: al 34’ tiro-cross di Pinto pericolosamente deviato in corner, al 36’ invece Bolognese carica questo bolide che fa sospirare i 500 tifosi ischitani presenti. L’ultimo sussulto della prima frazione giunge al 41’, Taurino scatena il suo estro, giocata di classe a seminare l’avversario prima di un frettoloso ma delizioso tiro a giro dalla distanza, Gemito si salva di un soffio. Lo stesso Taurino lascerà il campo per infortunio al 10’ della ripresa, al suo posto mister Rogazzo getta nella mischia Spavone. Da qui la Virtus perde qualcosa in termini offensivi nonostante l’esordio di Maletic, giunto al 62’ per un De Angelis poco ispirato. Al 57’, arriva infatti il primo guizzo dell’Ischia, imbucata per Mattera, Cevers se la cava egregiamente in uscita. 63’, pallone vagante sugli sviluppi di un corner, insidiosa la ribattuta di Desiato, sporcata dalla difesa biancazzurra. L’equilibrio regge fino alla fine, ma sono gli isolani a provarci nel recupero, al 93’ punizione velenosa di Vrdoljak, Bianchi tutto solo in area si divora di testa la palla dei tre punti. Sul nuovo sintetico misto del “Mazzella” di Ischia uno 0-0 con poche emozioni.

ISC 0-0 VFR

Ischia (4-3-3): Gemito; D’Anna, Pastore (18’st. Gius. Mattera), Chiariello, Giov. Mattera; Trofa (26’st. Giacomarro), Vrdoljak, Patalano (37’st. Bianchi); Colella (30’st. Buono), Talamo, Desiato. All. Corino.

Virtus Francavilla (4-3-3): Cevers; Costantino, Allegrini, Lanzolla, Lambiase (35’st. Latagliata); Gjonaj, Bolognese, De Luca (30’st. Ceesay); Pinto (20’st. Marconato), De Angelis (17’ Maletic), Taurino (10’st. Spavone). All. Rogazzo.

Arbitro: Carrisi di Padova.

Ammoniti: Giov. Mattera (I), D’Anna (I), Chiariello (I), Spavone (F), Lambiase (F).

