Il Novoli rimonta due gol e ferma il Barletta: da 0-2 a 2-2 in Salento

Un grande Novoli ferma il Barletta in Salento, rimontando due gol ai biancorossi in meno di cinque minuti.

La prima vera occasione del match è di Pignataro, che al 10’ ci prova di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’inzuccata dell’ex termina di poco al lato.

Al 24’ il primo sussulto del Barletta: punizione di Strambelli e grande risposta di Suma sul colpo di testa di Lobosco. L’assistente aveva comunque segnalato un fuorigioco.

Alla mezz’ora, sugli sviluppi di un tiro della bandierina, De Gol liscia sul più bello e manca la conclusione in porta.

Al 32’ De Candia perde Rotondo per infortunio ed è costretto al cambio: al suo posto dentro Belladonna.

Al 40’ la migliore palla gol del primo tempo: Ginard sguscia via e crea lo spazio utile per calciare. Quella di Massari è una vera e propria prodezza: smanacciata sul palo e parata completata in due tempi.

Parapiglia nel finale di primo tempo per un calcio di punizione fischiato ma non concesso dal direttore di gara, che manda tutti negli spogliatoi senza concedere l’ultima chance della prima frazione ai padroni di casa.

La prima fiammata della ripresa è di Strambelli: punizione di un soffio al lato già dopo un minuto.

Al 4’ gli ospiti aprono le marcature: lancio lungo dalle retrovie per Belladonna che stoppa di petto, trascina il pallone avanti a sé, e con il mancino pesca in area Turitto. Troppo facile per l’11 insaccare alle spalle di Suma il vantaggio del Barletta.

Sciupa clamorosamente la rete del possibile 1-1 il Novoli al 10’: Pignataro a tu per tu con Massari si lascia ipnotizzare dal portiere avversario, che tiene a galla il parziale.

Continua a provarci il Novoli: al 19’ De Blasi pesca Garnica, cui destro termina però al lato.

Al 24’ Pignataro va giù in area di rigore, ma non c’è fallo secondo il direttore di gara.

I salentini alzano il baricentro a caccia del pareggio e la capolista ne approfitta: filtrante alto per Lopez, che non fallisce l’uno contro uno con Suma. È la rete che vale il raddoppio al 29’.

I giochi sembrano chiusi, ma il Novoli non ci sta: Garnica al 33’ accorcia le distanze e regala un finale di fuoco ai presenti al Totò Cezzi.

In tre minuti la gara cambia radicalmente ed al 36’ Ginard trova anche il pareggio, sfruttando al meglio un suggerimento di D’Andria.

Al 42’ Suma smanaccia una punizione di Strambelli, e tiene il parziale inchiodato sul 2-2.

Ginard ha ancora benzina ed al 44’ sprinta sulla fascia e calcia: Massari para senza problemi.

Si gioca per otto minuti oltre il 90’: l’ultima palla è di Pignataro che su punizione colpisce la barriera.

Il Barletta conquista un punto e vola a +17, ma mai aveva subito due gol in un’unica gara.

