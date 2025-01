Brindisi, beffa al 93’: illusione e crollo con l’Acerrana

Un finale amaro per il Brindisi di Ragno, sconfitto in extremis dall’Acerrana per 3-2 dopo aver accarezzato il sogno dei tre punti per quasi tutta la partita.

La gara inizia subito in salita per i biancazzurri: al 8’, Elefante sfrutta un cross preciso e, lasciato solo in area, batte Milan per l’1-0. La reazione del Brindisi non si fa attendere: al 15’, Rajkovic insacca con un bel tiro di controbalzo su assist di Citro, riportando il punteggio in parità. L’Acerrana risponde al 20’ con un’occasione d’oro per Ndaje, neutralizzata da un grande intervento del portiere Milan.

Il Brindisi si fa pericoloso in contropiede e al 40’ trova il gol che illude: ancora Rajkovic, con un missile dalla distanza, porta i biancazzurri in vantaggio per il 2-1.

Nel secondo tempo, però, l’Acerrana alza il ritmo e costringe il Brindisi sulla difensiva. Al 21’, Citro colpisce la traversa sfiorando il gol del possibile 3-1, e al 37’ è il palo a negare la gioia a Hernaiz. Ma allo scadere arriva la beffa: Elefante pareggia al 90’ con un rasoterra preciso che lascia di sasso la difesa ospite.

Colpo di grazia al 93’ quando Fustst commette un fallo in area su Elefante. L’arbitro concede il rigore, che lo stesso Elefante trasforma siglando il definitivo 3-2 per l’Acerrana.

Una sconfitta pesante per il Brindisi, che resta all’ultimo posto in classifica, nonostante una prestazione a tratti convincente.

Cristina Cavallo