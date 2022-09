FRANCAVILLA FONTANA – Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cassio Cardoselli, proveniente dalla Virtus Entella Chiavari. Il centrocampista romano classe 1998, è cresciuto nel settore giovanile della Lazio. Nel corso della sua carriera ha militato tra i professionisti in serie C con le maglie di Carrarese e Siena. Vanta anche 15 presenze ed 1 gol in serie B con la Virtus Entella. Il calciatore è già a disposizione di mister Antonio Calabro per la trasferta di Torre del Greco.