BRINDISI – Spostato in cattedrale lo spettacolo con Luca Ward in programma presso nello specchio del porto brindisina a causa delle avverse condizioni meteo. Lo spettacolo “L’elmo e la croce” con l’attore Luca Ward e il maestro Stefano Miceli in programma per la Festa Patronale nella serata di oggi, 1 settembre alle ore 20.30, sul Lungomare Regina Margherita infatti è stato spostato all’interno della Cattedrale, inoltre verrà trasmesso in diretta su Antenna Sud Extra canale 92. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Si sta valutando, insieme alla disponibilità dell’attore Ward, la possibilità di recuperare lo spettacolo prossimamente anche nella cornice del porto.