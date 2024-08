Villaggio SOS Ostuni: speranza per minorenni e famiglie in difficoltà

Fondato nel 1964, il Villaggio SOS di Ostuni è una cooperativa sociale nata con l’obiettivo di offrire accoglienza a minorenni provenienti da famiglie in difficoltà o a rischio di devianza. La missione principale è prevenire l’abbandono e garantire a ogni bambino o ragazzo il rispetto e l’accompagnamento necessario durante il percorso di crescita.

Case famiglia e comunità educative ospitano fino a sei bambini e ragazzi, che vivono insieme seguiti da educatori. L’obiettivo è creare un ambiente familiare e sicuro condividendo responsabilità e gioie della vita quotidiana.

In un’epoca in cui il supporto alle famiglie in difficoltà è fondamentale, il Villaggio SOS di Ostuni rappresenta un faro di speranza offrendo accoglienza, sostegno e un futuro migliore ai più giovani.

