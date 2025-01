Verso Cavese-Team Altamura, le probabili formazioni del match

Continuare a mettere punti di vantaggio sulla zona play out e cominciare anche a strizzare un occhio ai play off. A quattro giorni dal successo sul Taranto, la Team Altamura è di scena al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni dove affronterà la Cavese in una sfida davvero importante per il cammino in campionato della squadra di Di Donato che vuole restare agganciata al decimo posto.

Cavese, le ultime sulla formazione

Per la sfida ai biancorossi, Maiuri ritrova Fella e Piana assenti anche a Monopoli, insieme a Sannipoli e Fornito. Ai box, restano Marchisano e Pezzella. L’ex allenatore del Sorrento, però, deve decidere lo schieramento: sarà 4-3-3 o 3-5-2? Cavese che potrebbe schierarsi con Boffelli tra i pali. Difesa guidata dalla coppia Piana-Saio con Rizzo e Loreto sulle due corsine esterne. In mezzo al campo, Konate davanti alla difesa con Marranzino e Vitale a completare il pacchetto. In avanti, Diarrassouba e Fella esterni con Sorrentino terminale offensivo.

Team Altamura, le ultime sulla formazione

Di Donato dovrebbe confermare in toto l’undici che solo quattro giorni fa ha battuto 5-1 il Taranto. Oltre alla partenza di Minesso, si aggiungono gli infortuni di Franco, Palermo e Sabbatani. Per questo, la Team Altamura potrebbe riproporre il 4-3-3 con Viola tra i pali. Difesa guidata dalla coppia Silletti-De Santis con Mane e Ortisi terzini. In mezzo al campo, Ganfornina con Bumbu e Grande. In avanti, Rolando e D’Amico, pronti a supportare Leonetti unica punta.

Cavese-Team Altamura, la diretta del match

La sfida del Simonetta Lamberti di questa sera, valida per la 25esima giornata del Girone C di Serie C, la potrete seguire sui nostri canali attraverso la diretta testuale del match: formazioni e racconto live di Cavese-Team Altamura è su antennasud.com.

Le probabili formazioni

Cavese (4-3-3): Boffelli, Rizzo, Piana, Saio, Loreto, Vitale, Konate, Marranzino, Diarrassouba, Sorrentino, Fella. Allenatore: Maiuri.

Team Altamura (4-3-3): Viola, Mane, De Santis, Silletti, Ortisi, Ganfornina, Grande, Bumbu, Rolando, Leonetti, D’Amico. Allenatore: Di Donato.

