Giugliano-Foggia: le probabili formazioni

Il 2025 di Giugliano e Foggia non è iniziato nel migliore dei modi. Nel nuovo anno, infatti, i campani hanno raccolto un pareggio e tre sconfitte consecutive, mentre i rossoneri hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e due sconfitte, dimostrando comunque di essere in crescita negli ultimi due incontri. La sfida del ‘De Cristofaro’, dunque, vedrà opporsi due squadre separate da solamente due punti in classifica ma accomunate dalla volontà di non perdere il treno per i playoff. Fischio d’inizio alle 20:30. Diretta testuale su www.antennasud.com.

Giugliano, le ultime

Dopo tre k.o. di fila, la squadra gialloblu ha tanta voglia di ripartire. Tuttavia, per il match contro il Foggia, Valerio Bertotto dovrà fare a meno dello squalificato Oyewale e degli infortunati Esposito, La Vardera, Giorgione e Romano. Il tecnico dei campani dovrebbe confermare il 4-3-3, con il tridente Del Sole-Padula-D’Agostino in avanti.

Foggia, le ultime

I rossoneri, invece, sono reduci dal pareggio contro la capolista Benevento. Il club pugliese ha da poco annunciato l’acquisto di Gala, centrocampista proveniente dal Milan, il quale però sarà assente per squalifica. Salutato Murano, in direzione Crotone, Zauri potrebbe schierare Sarr dall’inizio come terminale offensivo del suo 4-2-3-1.

Le probabili formazioni

Giugliano (4-3-3): Russo; Solcia, Minelli, Caldore, Valdesi; Peluso, Celeghin, De Rosa; Del Sole, Padula, D’Agostino. All. Bertotto

Foggia (4-2-3-1): Perina; Silvestro, Salines, Camigliano, Vezzoni; Tascone, Da Riva; Zunno, Orlando, Emmausso; Sarr. All. Zauri

