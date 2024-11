Vela, a Bari decisiva giornata di prove per il Trofeo ‘Bottiglieri’

Domenica 24 novembre andrà in scena la seconda e decisiva giornata di prove del XXXVII Trofeo C. Bottiglieri, evento cruciale per la definizione della classifica finale della 5ª Coppa d’Autunno Città di Bari – Radicci Sailing Cup. La competizione, organizzata dal Circolo della Vela di Bari in collaborazione con la Lega Navale Italiana Sezione di Bari, il Circolo Nautico Il Maestrale e il Circolo Nautico Bari, promette spettacolo.

Il prestigioso Trofeo C. Bottiglieri sarà assegnato all’imbarcazione prima classificata in tempo compensato per ciascuna classe e raggruppamento, mentre il secondo e terzo posto riceveranno riconoscimenti analoghi. Inoltre, verrà premiato il miglior timoniere della classe monotipo, purché siano presenti almeno cinque imbarcazioni iscritte.

La situazione in classifica

Attualmente, in altura guida la generale Morgan V di Nicola De Gemmis (CC Barion), seguita da Obelix di Giuseppe Ciaravolo (Cus Bari) e Hydra di Patrizia Binetti (CN Bari). Nelle classifiche di classe, spiccano:

• Gran Crociera

1.Morgana (Paolo Barracano, LNI Bari)

2.Afolleindiscesa (Bellizzi e Marozzi, Cus Bari)

3.Yemanjà II (Pasquale Luca Lippolis, CC Barion)

• Generale Crociera Regata

1.Obelix

2.Hydra

3.Frà Diavolo (Saverio Scannicchio, LNI Bari)

• Minialtura

1.Folle Volo Pegasus (Antonio Pastore, Cus Bari)

2.Yellow Bee (Andrea Algardi, CN Bari)

3.Argentina (Antonio Patimo, CN Bari)

La premiazione si terrà presso la sede al Molo Margherita del Circolo della Vela di Bari, concludendo una competizione ricca di emozioni.

