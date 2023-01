BARI – Un poker di risate che rende omaggio al mondo dell’avanspettacolo e ai classici del teatro presso l’auditorium Moscati. Luca Mastrolitti, Mary Triggiano, Antonella Boccasile e Massimino de Febe metteranno in scena varietà. Quattro attori, un corpo di ballo formato da Adriana Camposeo e da Azzurra di Gioia, tutti vestiti con camicia bianca e pantalone nero, per omaggiare Gigi Proietti, in una rassegna promossa dal Teatro Duse, storica location culturale di Bari diretto da Mia Fanelli, che attende di riaprire il teatro nella sua nuova sede.

