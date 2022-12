Vacanze sulla neve in Canada

Condividi su...

Il Canada rappresenta la destinazione ideale per lo sci a livello mondiale. Questo accade per molti motivi; uno di questi è il fatto che, in questa parte del mondo, la neve d’inverno è praticamente immancabile. Si tratta inoltre di un Paese enorme che ospita un’enorme varietà di destinazioni specializzate nel settore del turismo sciistico. Dalla Nuova Scozia, passando per le località del Canada francese come Mont Tremblant, fino ad arrivare alle Montagne Rocciose canadesi e alla costa occidentale nei pressi di Vancouver, la gamma di destinazioni tra cui scegliere è senz’altro incredibilmente ampia.

I viaggiatori italiani che hanno intenzione di recarsi in Canada devono munirsi di un’eTA, un’autorizzazione di viaggio digitale con un periodo di validità di 5 anni con cui è possibile anche entrare in Canada più volte per esplorare diverse zone di questo vasto Paese. Oltre all’obbligo di eTA per entrare in Canada, c’è da pensare a cosa portare con sé durante un viaggio del genere. Ormai, le compagnie aeree che non applicano sovrapprezzi per i bagagli aggiuntivi sono davvero rare, quindi partire con la propria attrezzatura da sci potrebbe rivelarsi davvero costoso per questo motivo. A seconda della durata del viaggio, in alcuni casi potrebbe essere molto più comodo affittare l’attrezzatura da sci direttamente una volta arrivati a destinazione.

Affittare o comprare l’attrezzatura da sci?

Non esiste una risposta ritenuta universalmente corretta. I fattori che influenzano questa scelta sono molti, ad esempio il livello di esperienza, la durata del viaggio e anche la possibilità di riutilizzare l’attrezzatura in futuro.

Quando si affitta presso un hotel o un resort, il prezzo di solito varia in base al tipo di attrezzatura e al numero di giorni per cui si intende affittare. Solo affittare un paio di sci e di bastoncini può costare sui 40 dollari al giorno. Tuttavia, se hai bisogno anche di stivali e casco, il prezzo sale a circa 55 dollari al giorno. L’attrezzatura da esperto ha un prezzo un po’ più alto, che può andare da circa 60 dollari al giorno per sci e bastoncini a circa 76 se sono inclusi anche gli stivali e il casco.

Se abiti in una zona in cui la neve cade raramente o dove non ci sono montagne per fare sci, forse è meglio affittare l’attrezzatura semplicemente. Anche se ciò vi farà spendere un po’ di più, almeno vi eviterà di tornare a casa con un’attrezzatura che difficilmente utilizzerete di nuovo.

La durata del viaggio è un altro fattore da considerare. Per i soggiorni più corti, decidere di affittare l’attrezzatura potrebbe essere la scelta più consigliata. Nonostante il prezzo un po’ più alto, almeno in questo modo potrete godervi appieno la vacanza senza la preoccupazione di dover portare con voi l’attrezzatura durante il viaggio.

Migliori resort sciistici in Canada

Sono davvero tanti i resort canadesi che sono stati realizzati specificamente per delle vacanze a tema sciistico-alpinistico ed è possibile trovarne in ogni parte del Paese. Alcuni tra i più gettonati sono sicuramente:

Whistler Blackcomb: situato a nord di Vancouver, è decisamente tra i resort sciistici più conosciuti del Canada, nonché il più grande di tutta l’America del nord. Il suo ski village comprende anche diverse forme di intrattenimento come negozi e gallerie d’arte.

Lake Louise Ski Resort: un altro dei resort più apprezzati dagli appassionati di sci. Si trova sulle Montagne Rocciose canadesi, nella provincia dell’Alberta. Questo comprensorio sciistico è situato all’interno del parco nazionale Banff, uno dei luoghi mozzafiato simbolo del Canada.

Mont Tremblant Ski Resort: il più orientale dei resort qui menzionati. Si trova nella provincia del Quebec, sui monti Laurenziani. È raggiungibile in poco meno di due ore da Ottawa e da Montreal ed è caratterizzato da un villaggio “in stile europeo”.

Viaggiare con l’eTA

Oltre all’attrezzatura da sci, coloro che vogliono recarsi in Canada per una vacanza sulla neve hanno bisogno di richiedere un’eTA. Si tratta di un’autorizzazione di viaggio elettronica, ovvero una sorta di versione semplificata del visto. È possibile richiedere l’eTA online compilando un modulo digitale in cui vengono richieste alcune informazioni personali e alcuni dettagli relativi al viaggio. L’eTA ha un periodo di validità di 5 anni, all’interno del quale è possibile recarsi in Canada un numero illimitato di volte per visitare non solo i resort e le stazioni sciistiche, ma anche tutte le bellezze che il resto del Paese ha da offrire.