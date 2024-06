US Lecce, quasi fatta per Kialonda Gaspar

Sembra ad un passo dalla chiusura definitiva la trattativa che porterebbe nel Salento il difensore centrale Kialonda Gaspar. Il difensore centrale viene dall’Angola ed ha 26 anni. In carriera vanta 20 presenze con la sua Nazionale maggiore e tra il 2018 ed il 2022 ha totalizzato complessivamente 58 presenze e 4 reti nella prima divisione angolana con il Sagrada Esperança, con cui nel 2021 ha anche vinto un campionato. Successivamente, poi, si è trasferito in Europa per giocare nella seconda divisione portoghese con l’Estrela Amadora. Le parti devono ancora trovare l’intesa definitiva ma, a quanto pare, il centrale angolano sarà il terzo rinforzo di un Lecce attivo come nessuno sul mercato. La società di via colonnello Costadura sarebbe disposta a spendere una cifra intorno ai 2 milioni di euro con un contratto di ben 5 anni per il calciatore.

