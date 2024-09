US Lecce, Gotti: “Rebic e Krstovic possono coestistere”

Lecce – Nella conferenza stampa della vigilia della gara Torino – Lecce il tecnico giallorosso Luca Gotti del match di domani iniziando dal rientro dei nazionali: “Non siamo stati particolarmente fortunati per i nazionali perchè Banda non sarà disponibile domani e gli altri nazionali impegnati in Africa hanno avuto un viaggio di ritorno non facile che ha permesso sol odue allenamenti a testa. Sicuramente ci ha restituito un Dorgu particolarmente motivato.”. “Per quanto concerne il sistema di gioco sarà fondamentale dosare le energie e capire come gestire la gara durante l’arco dei novanta minuti.”.

“Questi quindici giorni sono stati molto importanti per i tre giocatori che avevano bisogno di una vera e propria preparazione fisica; per questo motivo la settimana scorsa hanno caricato molto mentre in questa si è lavorato sulla brillantezza.”. “Rebic che conoscevamo di sicuro è complementare a Krstovic, sia come linguaggio calcistico che come caratteresitiche fisiche; bisogna però capire bene come sta. L’ultima partita vera l’ha fatto a fine gennaio. Sicuramente lui si allena come un professionista che non ha 31 anni, ma non si può negare che lui ha 31 anni e deve gestire questa cosa.”. “Su Marchwinski non ho verità assolute; la mia impressione è che è un ragazzo che ha bisogno di tempo per maturare per il nostro calcio.”.

“Il Torino è una squadra che ha una grande auotisma in questo momento; certamente è una buona squadra, sarebbe inutile parlare dei singoli perchè sono tanti. Sicuramente verranno ad aggredirci sin dal primo minuto e noi dovremo farci trovare pronti.”.

“Dal punto di vista tattico il Torino effettua ottime rotazioni nei tre di centrocampo e qualche contromisura, anche a livello di uomini, l’ho cercata durante la settimana. Come sempre io devo cercare di capire, quando scelgo i calciatori da mandare in campo, la resa a seconda dei compagni con cui giocano.”.

