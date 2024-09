Gioia Bari: Lella e Mantovani mettono ko il Mantova

Lella infligge il primo colpo, poi Mantovani, come nel più classico dei giochi di parole, stende il Mantova. Il Bari coglie il primo successo stagionale, batte il Mantova 2-0 al San Nicola e respira anche sotto il punto di vista della classifica. Per la quinta di campionato Longo conferma il 3-5-2 con Falletti e Lasagna in attacco. Dopo 50 secondi subito combinazione proprio tra i due: la conclusione dell’uruguaiano termina sull’esterno della rete. Al quarto d’ora Pezzuto concede un calcio di rigore per un tocco con un braccio di Brignani su conclusione di Lella. Il Var richiama il direttore di gara perché il braccio è in asse con il corpo e la decisione cambia. Occasione biancorossa al 19’: Lasagna conclude con il sinistro e non serve Falletti in posizione favorevole. Un minuto più tardi imbeccata di Lasagna da sinistra: Lella manca la deviazione vincente. La mezzala di Santeramo però la mette dentro di testa al minuto 31: angolo di Falletti e deviazione dell’ex Venezia che porta in vantaggio il Bari. Il Bari resta padrone del pallino del gioco ma rischia di subire il pareggio al 3’ di recupero quando Radunovic compie una prodezza su un tiro da fuori di Fiori distendendosi in angolo.

Nel secondo tempo il Mantova entra meglio: Mensah brucia Pucino in velocità e si presenta a tu per tu con Radunovic al minuto 11: la punta della squadra di Possanzini calcia a lato. Ripartenza Bari al 30’: Dorval, lanciato a campo aperto non riesce a concludere in porta. La svolta arriva al 36’: Trimboli stende Benali a centrocampo e becca il rosso. Con il Mantova in 10 il Bari raddoppia: angolo di Sgarbi e girata da bomber di razza di Mantovani che chiude i conti. E adesso domenica prossima la sfida contro il Frosinone dell’ex Vivarini, superato in classifica dopo il pesante ko contro il Brescia.

5a g. Serie BKT: Bari-Mantova 2-0

Marcatori: 32’pt Lella (B), 44’st Mantovani (B)

Bari (3-5-2): Radunovic, Pucino, Vicari (c) (7’st Obaretin), Mantovani, Oliveri, Lella (30’st Saco), Benali, Maita, Dorval (30’st Dorval), Falletti (22’st Sgarbi), Lasagna (7’st Novakovich)

A disp.: De Lucci, Pissardo, Matino, Bellomo, Tripaldelli, Manzari, Favilli

All. M. Longo

Mantova (4-2-3-1): Festa, Radaelli (33’st Debenedetti), Solini, Brignani, Bani, Trimboli, Artioli, Galuppini (27’st Bragantini), Aramu (27’st Wieser), Fiori (27’st Ruocco), Mensah (c) (14’st Mancuso)

A disp.: Sonzogni, Fedel, Panizzi, Maggioni, Muroni, Cella, De Maio

All. D. Possanzini

Arbitro: Sig. Ivano Pezzuto (Lecce); assistenti: Sig. Khaled Bahri (Sassari) e Sig. Fabrizio Aniello Ricciardi (Ancona). Quarto Ufficiale: Sig. Alessandro Silvestri (Roma1). VAR: Giacomo Camplone (Pescara) AVAR: Daniele Minelli (Varese)

Ammoniti: Lella (B), Pucino (B), Vicari (B), Solini (M)

Espulsi: 36’st rosso diretto a Trimboli (M)

Angoli: 5-4

Rec.: 5’pt; 9’st

Note: al 13′ rigore prima concesso per un tocco di mano in area su conclusione di Lella, tolto dopo controllo VAR. Bari in campo con il lutto al braccio per commemorare la recente scomparsa di mister Gaetano Salvemini

Stadio San Nicola, Bari; cielo nuvoloso, 22°C, terreno in ottime condizioni; 14.003 spettatori (7.154 abbonati; 254 tifosi ospiti)

