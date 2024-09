Torino, Vanoli avverte: ‘Il Lecce è un avversario insidioso’

“Le partite dopo la pausa sono sempre le più insidiose, specialmente con un avversario come il Lecce. È così che Paolo Vanoli, tecnico del Torino, presenta la sfida con i giallorossi allo stadio Olimpico Grande Torino, dove sono attesi oltre 20mila spettatori. “Avremo i tifosi che ci spingeranno, vogliamo sfruttare questo aspetto”, ha dichiarato l’allenatore.

Sul fronte degli infortuni, Vanoli fa il punto: “Adams sta bene, Vlasic sta recuperando e Gineitis è ormai in gruppo”. Notizie positive, dunque, per la rosa granata in vista del prossimo impegno di campionato.

Vanoli è stato recentemente premiato come miglior allenatore del mese di agosto, un riconoscimento che il tecnico granata commenta con modestia: “È una bella soddisfazione, ma non è soltanto il premio di Paolo Vanoli, bensì da condividere con la società, il mio staff e i miei giocatori. In realtà, a me non piacciono i premi singoli, preferisco quelli collettivi”.

