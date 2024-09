Fasano, Iannini: “Manteniamo l’atteggiamento, il Manfredonia sarà arrabbiato”

Il Fasano è atteso domani (con fischio d’inizio alle 16:30) al “Miramare” di Manfredonia, al cospetto di una formazione reduce da due sconfitte in altrettante gare disputate tra campionato e preliminare di coppa, per il primo appuntamento stagionale in trasferta. La squadra di Iannini cerca continuità dopo il pari con la Fidelis Andria di domenica scorsa. Il tecnico del Fasano ha presentato la sfida con il Manfredonia ai canali ufficiali del club:

“Sarà la nostra prima gara lontano dal Curlo, ma dobbiamo avere sempre lo stesso atteggiamento e seguire i nostri principi. Veniamo da una gara che abbiamo giocato ottimamente, contro una squadra molto forte che ha accettato il confronto, e ciò ha permesso che la partita divenisse bella ed entusiasmante. Auspichiamo che la stessa situazione si possa ripetere contro il Manfredonia, compagine ben costruita che, venendo da due incontri persi, ci aspettiamo arrabbiata e desiderosa di riscatto.”

