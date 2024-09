Ugento, Oliva: ‘Angri tatticamente imprevedibile’

L’Ugento si prepara ad affrontare l’Angri con un forte desiderio di riscatto, dopo la delusione dell’ultima sconfitta contro la Nocerina, maturata nei minuti finali.Il match di domani 15 settembre, sarà fondamentale non solo per il morale, ma anche per dare una direzione chiara al percorso stagionale dell’Ugento. Durante la conferenza stampa che precede la partita contro l’Angri, mister Mimmo Oliva e il capitano della squadra salentina, David Ruiz, hanno espresso le loro opinioni sull’incontro.

MIMMO OLIVA

FATTORE CAMPO: “Sarebbe stato meglio giocare sul campo dove ci alleniamo tutti i giorni, però ad oggi il nostro stadio non è ancora pronto. Ci adatteremo e sacrificheremo anche domenica per affrontare l’Angri”

PROSSIMA GARA: “Contro l’Angri sarà una partita molto dura, come del resto sono state anche le altre due che abbiamo affrontato in questo inizio di stagione. In questo campionato è difficile affrontare una gara semplice. L’Angri è una squadra imprevedibile tatticamente perché domenica scorsa ha iniziato la partita con il 3-5-2, in corso d’opera ha mutato il suo schieramento con un 4-3-3 per poi finire il match utilizzando il 4-2-4. Fa paura vederla giocare con quest’ultimo modulo perché dal risultato di svantaggio per 0-3 nella scorsa gara contro il Nardò è riuscita a segnare due gol e sfiorare la rimonta. Affronteremo una squadra forte che vanta un tandem d’attacco di tutti rispetto come Tandara e Messina”

LE FAVORITE DEL GIRONE H: “Sulla carta Casarano, Fidelis Andria, Nocerina e Virtus Francavilla per quanto mi riguarda sono le favorite di questo campionato. Sono squadre che hanno società forti a livello economico, credo che tra queste quattro uscirà il vincitore del campionato”.

DAVID RUIZ

ANALISI DELLA PROSSIMA SFIDA: “Ho rivisto la partita giocata contro la Nocerina e credo che dobbiamo essere consapevoli delle tante cose buone che abbiamo svolto e migliorare la concretezza in avanti. Dobbiamo continuare a lavorare proprio come stiamo facendo”

ASPETTATIVE PERSONALI: “Spero di confermare la bella stagione dello scorso anno, ma la cosa più importante è che la squadra riesca a vincere”

MESSAGGIO AI TIFOSI: “Ringraziamo gli eroi che ci hanno incitato nella scorsa trasferta. Sentiamo la vicinanza dei nostri tifosi e ci danno una grossa spinta quando siamo in campo”.

