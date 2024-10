US Lecce, Gonzalez torna nel Salento

Lecce – Come comunicato dall’US Lecce, in occasione di Lecce – Fiorentina sarà presente al Via del Mare il centrocampista Joan Gonzalez da mesi ormai in Spagna dopo aver scoperto una patologia cardiaca che, almeno per il momento, gli impedisce di tornare a giocare.

Il Presidente Sticchi Damiani ha infatti invitato Gonzalez a rientrare nel Salento in occasione di Lecce – Fiorentina per fargli sentire tutto l’affetto del Via del Mare.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author