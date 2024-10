Calcio C/F, Molfetta conferma due pilastri: Alfonso e Cantatore

La Molfetta Calcio Femminile può contare anche quest’anno su due veri e propri pilastri: Gaia Alfonso e Alessia Cantatore.

Gaia Alfonso, centrocampista classe 2000, si distingue per la sua versatilità e capacità di adattarsi anche come esterno destro. Grinta e carattere non mancano a Gaia, che con la sua tenacia e passione si è guadagnata il rispetto delle compagne. Sempre pronta a entrare in campo e dare il suo contributo, è una figura di riferimento sia per la sua lucidità di gioco sia per l’energia positiva che porta anche fuori dal rettangolo verde. Con lei, le sfide della stagione si affrontano con leggerezza e determinazione.

Alessia Cantatore, classe 1998, terzino sinistro, continua a essere una presenza fondamentale nella squadra. La sua capacità di coprire la fascia, sia in fase difensiva che offensiva, unita a una calma invidiabile, la rendono una leader silenziosa ma efficace. Alessia non è solo una giocatrice affidabile, ma anche un’amica pronta a supportare le compagne, dentro e fuori dal campo. La sua dedizione alla maglia biancorossa è un simbolo di passione e lealtà, che negli anni ha conquistato l’affetto di tutti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author