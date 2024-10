Il Casarano s’impone sul Brindisi: al Capozza termina 3-1

Il Casarano batte 3-1 il Brindisi al Capozza al termine di un match in cui accade di tutto, soprattutto nella ripresa. Ragno conferma in toto l’undici sceso in campo domenica scorsa al Fanuzzi con la Palmese. Laterza (squalificato) recupera Tejio, Pinto e Malcore: il primo scende in campo dall’inizio, l’ultimo invece a gara in corso. In attacco ci sono Perez e Versienti a supporto di Saraniti. La prima frazione si dimostra equilibrata, con gli ospiti capaci di difendersi bene dalle iniziative avversarie. Per sbloccare il parziale serve un calcio di punizione di Logoluso, sugli sviluppi del quale Saraniti sotto misura realizza la rete che vale l’1-0. Terzo gol consecutivo per il centravanti classe ‘88. È un gol che demoralizza il Brindisi, che poi soccombe ad inizio ripresa. Passano tre minuti dall’inizio della seconda frazione e Perez di testa insacca la rete che vale il raddoppio. I salentini ipotecano la vittoria al 52’: fallo da ultimo uomo di De Pace su Saraniti e calcio di rigore in favore del Casarano. Dagli undici metri si presenta a sorpresa Logoluso, che non sbaglia nonostante l’intuizione di Milan. In dieci contro undici e sotto di 3-0 c’è una montagna da scalare per il Brindisi, che però non si perde d’animo. Al 29’ Bottalico calcia e colpisce un palo. Al 31’ invece, direttamente su calcio di punizione, Marcheggiani accorcia le distanze con un’esecuzione pressoché perfetta. Il Casarano si accontenterà di gestire, colpendo a sua volta un legno al 34’. Il derby del Capozza fra Casarano e Brindisi termina dunque 3-1.

