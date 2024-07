Urso: ‘C’è un quarto gruppo interessato a ex Ilva’

Una quarta impresa, proveniente da un Paese del G7, si è mostrata interessata all’ex acciaieria Ilva. Lo ha dichiarato Adolfo Urso, ministro delle Imprese, durante il “Forum in masseria” conclusosi a Manduria (Taranto). Il ministro ha precisato che, oltre alle due imprese indiane e agli ucraini di Metinvest, “si aggiunge l’ipotesi di un player che ha chiesto di visitare gli impianti”. Urso ha concluso sottolineando: “Questo significa che i maggiori player hanno riconosciuto il potenziale del polo siderurgico dell’ex Ilva, ovviamente con l’implementazione di tecnologie green”.

“Sull’ex acciaieria c’è un confronto al ministero del Lavoro e ce ne sarà uno a Palazzo Chigi prima della pausa ferragostana, sia per confrontarci con i sindacati sull’utilizzo temporaneo della cassa integrazione che per rendere conto di questo percorso e del prestito ponte che abbiamo chiesto fosse autorizzato dalla Commissione europea, oltre alle procedure che ci apprestiamo a realizzare per assegnare gli impianti ai player che ne faranno richiesta, sulla base dei piani industriali e non solo finanziari che poi saranno vagliati dai commissari. Posso confortare tutti: l’altoforno 4 abbia riacquistato le sue capacità produttive e l’altro sarà possibile riattivarlo a ottobre”, ha aggiunto Urso.

