Lollobrigida, ‘Irresponsabile definire Xylella ancora un’emergenza’

“Si è trasformata una situazione di emergenza in una stabilizzazione. Un’emergenza è un’emergenza. È successo e ripari il danno. Ma, se dopo 14 anni che appare il fenomeno la continui a chiamare emergenza è irresponsabile come atteggiamento. Quindi abbiamo inserito una prima tranche di 30milioni perché si intervenga o con il sostegno a colture d’ulivo resistenti alla Xylella o alla riconversione in altre attività agricole che devono seguire questo tipo di processo. Il dl agricoltura mette 500milioni ulteriori su questa voce”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, al ‘Forum in masseria’ a Manduria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author