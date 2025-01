UniSalento, il Presidente Mattarella inaugura l’Anno Accademico

Lecce – L’Università del Salento inaugura l’Anno Accademico che, in questo caso, coincide con il 70° anniversario dell’Ateneo leccese. Ospite d’onore il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella giunto come da programma pochi minuti prima delle 11:00. Una figura, come sottolinea il Rettore di UniSalento Fabio Pollice, a cui ispirarsi e a cui vorrebbe lui steso rassomigliare. Alle parole di Pollice fanno eco quelle dell’altro ospite di giornata, Massimo Bray direttore della Treccani. L’assessore alla cultura della Regione Puglia Sebastiano Leo sottolinea la storicità della giornata che coincide con i 70 anni dell’Università del Salento per un diritto allo studio sempre più importante e fondamentale al giorno d’oggi.

