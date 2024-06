‘Un’emozione chiamata libro’: a Ostuni Patrick Zaki e Cottarelli

Ci saranno Patrick Zaki e Carlo Cottarelli tra gli ospiti della rassegna letteraria ‘Un’emozione chiamata libro’ che si terrà ad Ostuni dal 3 luglio. Sarà proprio il libro di Zaki, “Sogni e illusioni di libertà. La mia storia” ad aprire la rassegna alle 21 nel chiostro di Palazzo San Francesco.

Tra gli appuntamenti in cartellone la presentazione l’8 luglio del nuovo libro di Luca Bizzarri “Non hanno un amico”. Il 10 luglio ancora un nuovo romanzo tra musica e parole: Luca Bianchini con ‘Il cuore è uno zingaro’. Il 18 luglio spazio all’attualità con Carlo Cottarelli e il suo libro “Dentro il palazzo”. I tre appuntamenti si terranno alle 21 nel chiostro San Francesco.

La manifestazione letteraria di Ostuni è giunta alla 29a edizione e sono già in corso le prime iniziative per festeggiare nel 2025 il trentennale di un evento diretto per 18 anni dalla giornalista e scrittrice Anna Maria Mori, che quest’anno è stata insignita dall’associazione “Una Valle di Libri” che organizza la kermesse per il terzo anno, del riconoscimento di presidente onoraria del festival.

Tra le novità del 2024 l’apertura di una sezione dedicata agli autori pugliesi denominata “Radici di Puglia”. Nelle scorse settimane la manifestazione è stata già presentata nella sezione ‘Luci sui festival’ del Salone del Libro di Torino.

