LECCE – Creare un collegamento diretto tra coloro che vivono in condizioni di svantaggio, ed emarginazione e chi eroga i servizi tra enti privati e pubblici, reti di volontariato, associazioni che operano nel sociale. Con questa finalità è nato il progetto APPLichiAMOci, ideato dalla Fondazione Emmanuel di Lecce, con la collaborazione di UniSalento e Comune, che prevede nei prossimi mesi la creazione di un’App scaricabile sul proprio cellulare di modo che i cittadini possano diventare protagonisti attivi sul territorio in sostegno di persone senza fissa dimora, migranti, persone in condizioni di disagio sociale.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp