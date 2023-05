BARI – Mille accessi in 12 mesi, con un incremento del 40% delle prese in carico rispetto all’anno precedente. È la performance annuale del Centro di orientamento oncologico dell’Istituto tumori Giovanni Paolo II di Bari, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Il COrO dell’Istituto è una struttura della “Rete Oncologica Pugliese” che ha la funzione di accogliere, orientare, informare e accompagnare attivamente il paziente oncologico in tutto il percorso assistenziale. Rappresenta la porta di ingresso al percorso di cura oncologica e si rivolge sia ai pazienti con sospetta diagnosi sia a quelli con diagnosi già accertata che richiedano esami propedeutici all’avvio della terapia.

