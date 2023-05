BARI – Speranza. Sarà questo il tema del corteo storico 2023 che domani, domenica 7 maggio, attraverserà le strade del capoluogo aprendo la tre giorni barese dedicata a san Nicola. Tutto pronto in città per le celebrazioni con percorsi autobus dedicati e divieti di sosta sparsi in molte strade del centro proprio per permettere alla rievocazione storica firmata dal regista Nicola Valenzano, di potersi esprimere al meglio. Insieme al corteo, la danza aerea della regista e coreografa Elisa Barucchieri, con inizio alle 20,30 da piazza Federico di Svevia nella città vecchia. La rievocazione avrà il suo clou davanti alla basilica di san Nicola come da tradizione il quadro entrerà nell’edificio capolavoro del romanico pugliese. Lunedì 8 maggio, invece, la celebrazione eucaristica al molo San Nicola con il quadro del santo che verrà portato a mare sulla motopesca Leopardo, dove vi resterà fino a sera quando verrà riportato sulla terraferma per la consueta processione tra le vie della città. Martedì invece, spazio alla cosiddetta Festa dei Baresi con la celebrazione in piazza del ferrarese a mezzogiorno e alle 18 in basilica alla quale seguirà il prelievo della sacra mamma e lo spettacolo pirotecnico dal molo Sant’Antonio. Celebrazioni religiose a parte, l’assessorato alla cultura del capoluogo pugliese ha previsto una serie di iniziative collaterali proprio per festeggiare al meglio il vescovo di Myra.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp