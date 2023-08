Sarà una Festa dell’Unità che coinvolge i Comuni della Valle d’Itria. Martina Franca, Locorotondo e Cisternino hanno stabilito una programmazione unitaria organizzata con la partecipazione delle segreterie cittadine. Ad aprire le danze sarà la città del Festival negli spazi della Villa comunale di Martina Franca. Questa sera, alle ore 19:00, i tre sindaci di Martina Franca, Locorotondo, Cisternino e l’ex sindaco di Martina Franca, Franco Ancona, dialogheranno sul progetto dell’Unione dei Comuni: una necessità sempre più urgente per creare una rete tra le diverse amministrazioni del territorio. Alle ore 20:30 il vice-sindaco, Nunzia Convertini, e Ilaria Papa (ricercatrice ed esperta in governance culturale) dialogheranno con Leonardo Palmisano, autore del libro “Mediterranea”. Alle ore 22:00 la serata si concluderà con Dario Maltese e il Trio sulle note di De André. Domani sera, alle ore 19:30, la Consigliera comunale Mary Montanaro, modererà l’incontro “Quale agricoltura e quale strategia per il futuro” con interventi di Luca Lazzaro (Presidente Confagricoltura Puglia), Francesco Paolicelli (Consigliere regionale PD) e Donato Pentassuglia (Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia). La serata poi si concluderà con Franco Speciale Live Band “A tempo nel tempo, musica e canzoni”. Sarà infine presente una rappresentanza dei mercati della terra, presidio “Slow Food” in entrambe le serate martinesi.

Il 10 agosto, la Festa dell’Unità si sposterà nella Villa comunale di Locorotondo. Alle ore 19:30 si parlerà di “Giovani e Sud: due sfide europee”. Alle ore 21:30 cittadini, militanti e simpatizzanti assisteranno al reading di poesie “Qui l’aria brucia” di Maria Nardelli. L’11 agosto, alle ore 19:30, si discuterà di “Politiche di genere. Prospettive e strategie”.

Il 12 agosto la Festa dell’Unità farà tappa nella Villa Comunale di Cisternino, alle ore 21:00 l’incontro tematico “Sanità: quale futuro?”. Il 13 alle ore 21:00 l’incontro conclusivo “L’imposta di soggiorno e le opportunità per lo sviluppo turistico della Valle d’Itria”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp