BRINDISI – Marchionna sente Ferrarese e incassa rassicurazioni sul coinvolgimento di Brindisi, in che ruolo lo si vedrà, nei Giochi del Mediterraneo. E così, Se il PD, preoccupato, dopo l’ok di Asset al progetto del nuovo palazzetto aveva lanciato un appello e teso la mano in segno di (sincera?) collaborazione, il sindaco sembra aver voluto bypassare il circolo Dem sulla questione inerente la New Arena, contattando direttamente il commissario straordinario scelto dal Governo Centrale. Certo, l’interesse – e al momento anche lo scontro più acceso – è tutto su Taranto. Chissà però che il turbine creatosi attorno all’evento non possa, almeno politicamente, raggiungere anche la costa adriatica.

Per ora, detto della nota firmata dal PD cittadino e poi commentata ad Antenna Sud dal segretario Francesco Cannalire, ecco la risposta “implicita” fornita, con una nota del Comune, dal primo cittadino.

Giochi del Mediterraneo, preso l’incontro

“In un segnale forte di impegno e partecipazione, il sindaco Marchionna – riporta una nota – ha recentemente intrattenuto una fruttuosa conversazione con il Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese“.

Ovviamente, si è parlato proprio del ruolo del capoluogo messapico e del suo eventuale coinvolgimento.

“Durante la conversazione, è emerso un chiaro accordo tra il Sindaco Marchionna e il Commissario Ferrarese per un incontro programmato nella prima settimana successiva al periodo di Ferragosto. Questo incontro si propone di definire con precisione il ruolo e la posizione di Brindisi all’interno dei Giochi del Mediterraneo, dimostrando la determinazione del Comune nell’assicurare una partecipazione attiva e significativa. La conversazione è stata utile per anticipare la volontà del Comune di Brindisi di contribuire alla infrastrutturazione delle aree a servizio del nuovo PalaEventi, che ovviamente sarà destinato ai giochi previsti. Inoltre, il Sindaco ha comunicato al Commissario Ferrarese – si legge – l’intenzione di predisporre una serie di schede di fattibilità per iniziative legate agli impianti sportivi destinati alle discipline che faranno parte del programma dei Giochi. Questa iniziativa ha l’obiettivo di valutare la possibile inclusione di tali progetti nella revisione attualmente in corso del Master Plan”.

Non sfugga come il PD non venga mai citato, mai nominato. Come se quel comunicato di domenica non fosse mai esistito. Come se non servisse. Anche perché, ecco la chiusa che profuma di quell’ottimismo registrato nel centrodestra dopo le ultime tornate elettorali, “l’interesse e l’impegno dimostrati dal Sindaco Marchionna testimoniano la volontà del Comune di Brindisi di valorizzare la città di Brindisi come una delle sedi protagoniste dei Giochi del Mediterraneo”.

Insomma, la palla, rigorosamente arancione, al momento resta in mano a Marchionna. E il PD, accomodatosi in panchina dopo cinque anni da titolare, per ora può solo stare a guardare. Fino alla prossima ed “emilianesca” mossa.

