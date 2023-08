BRINDISI – È notizia delle ultime ore che Asset, la società chiamata a validare il progetto della New Arena, ha dichiarato la conformità della progettazione e, sostanzialmente, dato via libera alla costruzione del PalaSport più grande del Sud Italia. Adesso resta solo da sciogliere il nodo determinato dall’aumento dei prezzi di costruzione. Si tratta di una questione che nella scorsa amministrazione era stata motivo di confronto bipartisan. Ovvero, tra l’allora amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Rossi eil governo nazionale, con la partecipazione dei parlamentari del territorio e del Coni. Certo, oggi è cambiato tutto.

Eppure, era stata tracciata la strada, scrive in una nota il Partito Democratico cittadino, “per consentire il potenziamento della proposta progettuale. Anche attraverso parte dei fondi che sarebbero arrivati al Comune di Brindisi dal fondo statale previsto per i Giochi del Mediterraneo, in virtù della circostanza che l’impiantista brindisina sarebbe stata sede di allenamenti e gare delle discipline di basket e taekwondo”.

Ora, il PD torna sulla questione manifestando preoccupazioni e lanciando un appello.

New Arena e Fanuzzi, l’appello del PD

“Non è nostra intenzione entrare nel merito dei recenti fatti culminati con le dimissioni del Presidente Malagò dal Comitato organizzatore, né riteniamo che sia utile addentrarci nelle divergenze politiche e di visione sull’assetto gestionale dei Giochi del Mediterraneo. Siamo preoccupati, in riferimento al rischio di risvolti negativi, e non possiamo sottrarci dal rivolgere un forte appello ad unire le forze e non lasciare nulla di intentato per non dissipare un patrimonio comune progettato con tanta passione e fatica, né perdere l’occasione di ristrutturare altri impianti del nostro territorio e della nostra città, già indicati dalla scorsa amministrazione, come lo stadio Fanuzzi. Riteniamo che, per Brindisi e tutti i comuni coinvolti, sia necessario fugare ogni incertezza accelerando l’arrivo del finanziamento promesso ma, soprattutto, crediamo che sia essenziale mettere presto tutti gli attori intorno allo stesso tavolo per l’immediata soluzione di tutti i problemi nella convinzione che non possono esserci nemici quando in gioco c’è lo sviluppo del nostro territorio e gli enormi ritorni positivi che i giochi possono regalare a tutta la Regione e in particolare alla nostra città. La questione è molto importante e per questo – assicura il circolo cittadino del Partito Democratico – saremo al fianco dell’amministrazione comunale affinché faccia valere le intese e gli accordi raggiunti dalla scorsa amministrazione”.

