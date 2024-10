Un Monopoli eroico riacciuffa il Trapani a tempo scaduto in 10 contro 11: 2-2 al Veneziani

Un Monopoli eroico riacciuffa il Trapani a tempo praticamente scaduto al termine di una partita dai contenuti emotivi altissimi: al Veneziani finisce 2-2 tra biancoverdi e granata che si spartiscono la posta in palio e salgono rispettivamente a quota 19 e a quota 18 punti in classifica.

Colombo recupera Miceli al centro della difesa e punta sul solito 3-5-2 con Yeboah e Grandolfo a comporre il tandem offensivo, Aronica replica con un 4-3-2-1 nel quale l’ex Lescano, supportato da Bifulco e Fall, è il riferimento avanzato. In cronaca. Primo tempo privo di particolari emozioni, seppur con un predominio territoriale degli ospiti. Tanti duelli fisici, gioco parecchio spezzettato, qualche conclusione dalla distanza, ma nessuna di esse veramente pericolosa. Di fatto, al primo vero sussulto però i siciliani la sbloccano: su cross da destra Lescano elude l’intervento di Cristallo che lo atterra strattonandolo; per l’arbitro è calcio di rigore e cartellino rosso per il difensore biancoverde. Dal dischetto al minuto 38 va lo stesso Lescano che non sbaglia. 0-1 Trapani al Veneziani al termine della prima frazione.

Nella ripresa i ragazzi di Aronica partono con il piede premuto sull’acceleratore e dopo 45 secondi sfiorano il bis con una conclusione potente di Carriero che termina alta sopra la traversa. Al minuto 53 altra chance di marca ospite, questa volta per Bifulco il cui destro ravvicinato viene respinto da Vitale; sul successivo tentativo, conclusione alta sopra la traversa dello stesso numero 14. Trascorrono cinque minuti e sono sempre i granata ad andare a un passo dal 2-0, sempre con Lescano da due passi: eccezionale nella circostanza l’intervento di Vitale. I padroni di casa non riescono a rendersi pericolosi e al minuto 72 rischiano nuovamente in ripartenza sulla conclusione del neoentrato Martina: sfera alta sopra la traversa. Sono le prove generali della rete del raddoppio che arriva puntuale e meritato al minuto 75: fa tutto il neoentrato Udoh che va via alla marcatura del diretto avversario, prova il tocco sotto ben respinto da Vitale e ribadisce in rete con la testa a porta sguarnita. Sembra finita, ma nel finale succede l’impossibile: al minuto 91 un cross dalla destra trova libero al centro dell’area il neoentrato Vazquez che a porta sguarnita la riapre; al minuto 95 un contatto tra Martina e Valenti viene valutato come falloso dal direttore di gara che concede calcio di rigore; dagli undici metri va lo stesso Vazquez che spiazza Seculin e regala al Monopoli un pomeriggio da favola. E’ 2-2 al Veneziani, ma la festa è tutta del Gabbiano.

