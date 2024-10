Gravina, Tiozzo: “Nardò una buona squadra, proveremo a fare la partita”

Il Gravina dopo aver vinto durante la giornata infrasettimanale per 2-0 contro l’Angri, cercherà di prolungare conquistare punti anche sul campo del Nardò. In vista del match, l’allenatore gialloblù Luca Tiozzo ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa pre-partita. Di seguito le sue parole.

Sulla partita: “Arriviamo bene, sereni, tranquilli e col morale alto. Si apre un altro capitolo: troviamo un Nardò che cercherà di portare a casa il bottino pieno tra le sue mura. Credo che l’umiltà sia una caratteristica che bisogna avere in generale. Se continueremo così, sarà più semplice la gestione della partita e ci auguriamo di proseguire su questa strada. Stiamo cercando di trovare consapevolezza: le sfide con le capoliste ci hanno fatto capire che ce la possiamo giocare e che dobbiamo sbagliare il meno possibile. La consapevolezza aumenterà se continueremo con questi risultati e prestazioni. Credo sia una buona squadra, il Nardò, che ha avuto qualche infortunio e squalifica; non è una formazione da salvezza, ma superiore. Della mia squadra mi impressiona l’intelligenza, e mi aspetto che siano intelligenti come hanno fatto fino ad ora. Mi stanno impressionando in positivo: fanno cose senza che le chieda, e mi inorgogliscono. Non guardiamo all’avversario che dobbiamo affrontare; proveremo a fare la partita e, se non ci riusciremo, ci difenderemo”.

Sulla formazione: “Abbiamo avuto qualche piccolissima defezione: pensavo di recuperare qualche giocatore in più, ma abbiamo sicuramente una rosa pronta”.

