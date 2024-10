Team Altamura, Di Donato: “Impossibile non aver ancora segnato e vinto al San Nicola”

La Team Altamura, dopo il successo per 0-2 nel match fuori casa contro il Latina, punta alla seconda vittoria consecutiva, risultato mai raggiunto se non nei primi due turni di Coppa Italia Serie C. Mai raggiunti, inoltre, i tre punti in casa, nello stadio San Nicola. In vista del match, l’allenatore biancorosso Daniele Di Donato ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa pre-partita. Di seguito le sue parole.

Sulla partita: “Sappiamo che in casa dobbiamo fare qualcosa in più, dobbiamo cambiare il trend e cercare di replicare la partita di domenica. La Juventus Next Gen è una buona squadra e noi dobbiamo fare la miglior partita della stagione. L’aspetto mentale è fondamentale, è impossibile non aver ancora fatto gol e non aver vinto al San Nicola. Dobbiamo fare di più, stare attenti e cattivi in fase realizzativa. Il San Nicola deve essere il nostro fortino. Sarà bello avere i ragazzini che riempiono gli spalti”.

Sugli addii in società: “Quello che succede al di fuori del campo non ci deve interessare, noi siamo dei professionisti che dobbiamo rimanere concentrati sul campo e basta”.

Sulla rosa: “Saranno tutti a disposizione, tranne Sabbatani e Sadiki. Ho l’imbarazzo della scelta e vedremo la soluzione più utile per la squadra”.

