Quarto risultato utile per il Potenza in trasferta: termina 0-0 contro la Cavese

Seconda trasferta consecutiva per il Potenza di Pietro De Giorgio che dopo l’uno a uno nel derby contro il Picerno affronta al “Simonetta Lamberti” la Cavese di Vincenzo Maiuri ritornato sulla panchina degli aquilotti dopo l’esonero di Lello Di Napoli. Moduli speculari per i due tecnici che partono con un 4-3-3. Rossoblù orfani di Salvatore Caturano fermato da un risentimento muscolare al polpaccio. Gara che inizia con un minuto di silenzio per la scomparsa dei tre, giovani tifosi del Foggia.

Andiamo in cronaca. Primi 25 minuti che trascorrono senza grandi occasioni. La prima arriva al 27esimo dagli sviluppi di un calcio di punizione con Vilardi che in girata col mancino calcia di poco sulla traversa. Risponde la Cavese due minuti dopo con Vigliotti che di testa trova i guantoni di Alastra. Alla mezz’ora esatta è Badje a colpire il palo rubando il tempo a tutti dal secondo corner di marca blu foncé. L’ultima occasione della prima frazione di gara ce l’ha sul destro Konate al 45esimo ma il su destro dal limite si spegne di poco alla destra del palo.

Nella ripresa dopo 240 secondi Cavese pericolosa con Konate che allarga troppo la conclusione da posizione defilata. Al sesto è miracoloso Alastra ad intervenire sul tiro-cross di Pezzella e a rubare il tempo a Badje. Risponde il Potenza due minuti dopo da calcio di punizione con D’Auria che calcia direttamente in porta ma Boffelli non si fa sorprendere. Occasionissima per il Potenza all’ora esatta di gioco con Schimmenti che servito al bacio da D’Auria calcia tra le braccia dell’estremo difensore blu foncè. Immediata la risposta della Cavese con Konate che pochi secondi dopo non inquadra lo specchio della porta. Al minuto 68 Erradi arriva con un attimo di ritardo sul cross di Rosafio e di testa manda la palla fuori. L’ultima occasione del match arriva nell’ultimo dei 5 minuti di extra time con Alastra che chiude lo specchio sul tentativo di Diop.

Termina così una gara nella quale le due compagini non si sono risparmiate per tutti i novantacinque minuti. Maiuri conquista il primo punto in casa, De Giorgio il quarto risultato utile in trasferta e aspetta adeso il Taranto, giovedì 31 ottobre, tra le mura amiche del “Viviani”.

IL TABELLINO DI CAVESE – POTENZA (0-0)

Sabato 26 ottobre 2024, ore 15.00, stadio “S. Lamberti”: 11a Giornata Campionato Serie C – Girone C

CAVESE – POTENZA (0 – 0)

CAVESE (4-3-3): Boffelli; Rizzo, Peretti, Loreto, Maffei; Konate (81’ Marranzino), Pezzella, Vitale; Badje (61’ Diarrassouba), Vigliotti (70’ Citarella), Fella (70’ Diop).

A disp.: Lamberti, Di Somma, Barone, Marchisano, Quattrocchi, Saio, Tropea, Barba, Fornito.

All.: Vincenzo Maiuri

POTENZA (4-3-3): Alastra; Rillo (70’ Burgio), Riggio, Milesi, Novella; Erradi, Felippe, Ferro (70’ Mazzocchi); D’Auria, Vilardi (63, Rosafio), Schimmenti (86’ Ragone).

A disp.: Cucchietti, Galiano, Galletta, Firenze, Sciacca, Petti, Landi.

All.: Pietro De Giorgio

ARBITRO: Renzi (Pesaro)

Guardalinee: Bracaccini – Celestino

Quarto uomo: Marchetti

MARCATORI:

AMMONITI: Novella, Konate, Fella, Felippe, Dipo

ESPULSI:

NOTE:

Ang. 6 – 4

Rec. 1’pt, 5’(+ 4′) st

