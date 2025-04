Audace Cerignola: prezzi simbolici per il match con il Latina

L’Audace Cerignola si appresta ad affrontare i playoff. Nel corso dell’ultimo match della regular season, gli ofantini affronteranno il Latina, nel match in programma domenica 27 aprile alle ore 20 al ‘Monterisi’. Per l’occasione, il club gialloblu ha annunciato la predisposizione di prezzi simbolici per donne, over 70 e ragazzi tra i 10 e i 16 anni, i quali potranno assistere al match pagando €2 (a cui vanno aggiunti €1,50 di prevendita). L’ingresso sarà gratuito per i bambini sotto i 10 anni, mentre per chi non rientra nelle categorie elencate il costo del tagliando resta invariato. Questo l’annuncio dell’Audace Cerignola:

“La 𝐒.𝐒. 𝐀𝐮𝐝𝐚𝐜𝐞 𝐂𝐞𝐫𝐢𝐠𝐧𝐨𝐥𝐚, per volere del presidente 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐆𝐫𝐢𝐞𝐜𝐨, in occasione di 𝐀𝐮𝐝𝐚𝐜𝐞 𝐂𝐞𝐫𝐢𝐠𝐧𝐨𝐥𝐚-𝐋𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚, ultimo match di campionato, in programma domenica 27 aprile, alle ore 20, allo stadio “Monterisi”, comunica la predisposizione di 𝐏𝐑𝐄𝐙𝐙𝐈 𝐒𝐈𝐌𝐁𝐎𝐋𝐈𝐂𝐈 per le seguenti categorie di tifosi: 𝐃𝐎𝐍𝐍𝐄, 𝐎𝐕𝐄𝐑 𝟕𝟎 (𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐢 𝟕𝟎 𝐚𝐧𝐧𝐢) 𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐩𝐢𝐜𝐜𝐨𝐥𝐢 𝐝𝐚𝐢 𝟏𝟎 𝐚𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐧𝐧𝐢”.

