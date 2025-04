Bari-Modena, Vicari: “Pagato l’approccio, ma i playoff li vogliamo”

Francesco Vicari analizza il ko del Bari così: “Non siamo partiti benissimo, i gol presi hanno pesato e non è facile reagire. Mancanza di continuità? Abbiamo trovato qualche difficoltà in questo in tutto l’arco della stagione. Abbiamo fatto prestazioni buone e altre non ottime. Prestazione? Sto un po’ meglio fisicamente, avevo fatto in precedenza fatica per diversi problemi capitati personalmente sul piano fisico. Oggi potevamo sicuramente far meglio, non riuscire a recuperare è stata una nostra mancanza. Le prossime saranno partite complicate ma dobbiamo ripartire per cercare di centrare i playoff. Servirà fare il massimo per rientrarci”.

