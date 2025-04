Lecce, fissata per domani la ripresa degli allenamenti

La ripresa del Lecce, in vista della trasferta di Bergamo, riprenderà domani mattina. La squadra sosterrà infatti una sessione di allenamento al Via del Mare, prima di partire alla volta di Bergamo per sfidare l’Atalanta domenica sera, ore 20.45.

Il Lecce aveva comunque manifestato la volontà di non scendere in campo domenica, al netto dell’ancora recentissimo lutto di Graziano Fiorita. La salma del fisioterapista giallorosso, scomparso nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 aprile in ritiro, è ancora all’ospedale civile di Brescia. Lunedì si terrà l’autopsia utile per comprendere le cause del decesso, poi il PM darà il proprio consenso affinché si possano organizzare i funerali in Salento.

