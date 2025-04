In 82 al via dell’8° Trofeo Città di Potenza di Formula Challenge

Tutto è pronto in viale dell’Unicef a Potenza per il primo appuntamento del Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport 2025. Domenica 27 aprile, il capoluogo lucano accoglierà l’8° Trofeo Città di Potenza – 2° Memorial Nicola Maitilasso su un circuito cittadino di 3200 metri, dopo il grande successo dell’edizione passata.

Ottantadue i piloti iscritti, tra cui ventitré nella categoria turistica, alla competizione organizzata da ASD Basilicata Motorsport con il patrocinio del Comune di Potenza e dell’Automobile Club di Potenza. “L’evento è nato come gesto di affetto e memoria per Nicola Maitilasso, pilota appassionato prematuramente scomparso, ma ancora oggi vivo nel nostro cuore” ha dichiarato Carmine Capezzera, presidente di Basilicata Motorsport. “Il Memorial rappresenta un momento di condivisione e riflessione che unisce la passione per i motori al valore della memoria. Realizzarlo è stato possibile grazie all’impegno del presidente del Potenza Calcio, Donato Macchia, il cui supporto, nonostante i forti aumenti dei costi organizzativi e assicurativi, ha reso possibile anche questa edizione”. In una settimana particolare, segnata dalla scomparsa del Santo Padre, “il Memorial acquista un significato ancora più profondo, ricordare Nicola attraverso lo sport significa dare valore all’unione e alla spiritualità” ha aggiunto Capezzera, ringraziando anche Moni Bevilacqua, presidente dell’ACI Potenza, e tutti gli sponsor che hanno contribuito.

La manifestazione sarà valida come prima prova del Campionato Interregionale “22° CPB 2025”, del “2° Trofeo dello Ionio” organizzato con ASD La Fenice e del nuovo Trofeo “KC2025”, promosso da Cirací Motorsport e Basilicata Motorsport, dedicato ai kart cross 600. Per il secondo anno sarà inoltre consegnata una targa in memoria di Francesco Solimena, già presidente dell’ACI Potenza.

Tra i principali protagonisti attesi al via figura il due volte campione italiano Donato Argese, iscritto con il numero 2 sulla Radical SR4 Suzuki 1400 della Fasano Corse, deciso a contendere il primato al driver locale Carmelo Coviello, vincitore dell’edizione 2024, che partirà con il numero 1 sulla sua Osella PA21 S 1600 per i colori della Progetto Corsa. Esordio sulle strade di Potenza per lo slalomista veterano Eugenio Barbone su Radical SR4 1400 e per il giovane Carmine Barbone, emergente under 23 su Formula Gloria B5 1150 della Tramonti Corse. Atteso il ritorno del napoletano Romeo Cioffi, portacolori della Scuderia Vesuvio su Radical Prosport, e il debutto del tarantino Nunzio Fanelli della Max Racing con la sua nuova Formula Gloria B4 1150.

Nella classe kart cross 600 VST, cinque i minibolidi in gara guidati da Nicola Pio Restagno della Max Racing, Angelo Lucia del team Greta Racing, Pietro Todaro della Salsorally & Promotion, Vito Ciracì della Max Racing e il giovane esordiente Cristian Lepore di Muro Lucano.

Il gruppo più numeroso sarà il Gruppo N, con 20 partecipanti tra cui spiccano la pluricampionessa italiana Giulia Candido su Peugeot 106 R 1.3 della Tramonti Corse e Nichi Icuchi, campione interregionale CPB 2024, su Peugeot 106 1.6. Nella E1 Italia sarà presente Vito Pastore, campione italiano 2022, su Renault R5 GT Turbo. Nove le vetture Racing Start, con Paola Pepe e Giovanni Giuliano tra i protagonisti su Citroen Saxo Vts 1.6.

Completano il nutrito elenco iscritti cinque piloti della Speciale Slalom, due del Gruppo RSPL e tre del Gruppo E2 SH Silhouette, oltre a Aldo Gargiulo su Fiat 500 Sporting Prototipo Slalom e Raffaele Pagano su Fiat 500 bicilindrica, entrambi in gara nelle rispettive categorie in solitaria.

Ventitré le vetture impegnate nella “Turistica Sperimentale Formula Challenge”, con la presenza del gruppo dell’Historic Club – Lupi della Lucania presieduto da Gennaro Guerriero. Lo scorso anno la categoria fu vinta da Giovanni Bernardini su Fiat Barchetta 1.800, seguito da Domenico Campilongo su Fiat 124 Abarth Rally e da Lorenzo Vignola su Alfa GTV 916.

Il tracciato cittadino, ricavato lungo viale dell’Unicef, si sviluppa su una strada a doppia corsia divisa da spartitraffico, per un totale di 1600 metri da percorrere in andata fino alla rotatoria e ritorno sull’altra corsia. La partenza e l’arrivo sono posizionati sotto il ponte delle scale mobili “Santa Lucia”, che collegano il centro storico con il rione Cocuzzo. Quest’anno il tracciato è stato arricchito con una nuova chicane posizionata all’altezza dello start, in un’area particolarmente visibile per il pubblico. I paddock saranno allestiti nell’area parcheggio di 3000 metri situata poco distante dalla zona di partenza.

Il programma prevede l’apertura sabato 26 aprile dalle ore 15 con le verifiche tecniche e sportive, mentre domenica 27 aprile si svolgeranno le tre manches ufficiali precedute dalla manche cronometrata di ricognizione. Maggiori dettagli sono disponibili sulla pagina Facebook di Basilicata Motorsport.

