Regione, Di Gregorio (Pd): “Onoriamo Metallo approvando tutte le sue proposte di legge”

TARANTO – Dichiarazione stampa del consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD), presidente II Commissione consiliare Regione Puglia.

“La prematura scomparsa del consigliere regionale Donato Metallo ci ha profondamente segnato. Va preservato il ricordo dell’uomo, va custodita con cura la sua eredità politica, va rinnovato il suo impegno al fianco della gente.

Per questo ho inviato una richiesta formale al Presidente del Consiglio Regionale di convocazione di un Consiglio, a stretto giro, che discuta e approvi tutte le proposte di legge dell’amico e collega Donato Metallo. In parallelo, occorre dare seguito alle leggi a firma Metallo già licenziate dal Consiglio, con il via libera ai relativi decreti attuativi.

Penso che sia il minimo che possiamo fare per onorare la sua memoria non solo con le parole, ma con gesti concreti, come concreto e genuino era il suo impegno politico”.

