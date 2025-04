Bari-Modena, Longo: “Serviva più incisività. Occasione persa”

Mister Longo analizza così il ko del Bari contro il Modena: “Non è una questione di voglia o di crederci. Non abbiamo trovato il colpo risolutore, tuttavia ci abbiamo messo tutta la qualità possibile. Potevamo essere più pericolosi. Non abbiamo trovato la giocata giusta, messo qualche palla dentro l’area che doveva essere messa. Sulle scelte insomma si poteva lavorare diversamente. Spesso e volentieri sono arrivate palle dalla trequarti che agevolano difensore e portiere. Potevamo avere una lettura diversa. Prospettive? Potevamo prendere del margine in classifica ma non l’abbiamo fatto. Le altre devono ancora giocare e non sappiamo cosa accadrà. Col Modena non era decisiva ma comunque una gara importante. Finché la matematica ci terrà in vita giocheremo le nostre carte. I ragazzi ce la mettono tutta e la voglia non manca. La partita si è incanalata come voleva il Modena, il punto è che bisogna saper fare anche un certo di partita. E noi dobbiamo crescere e avere lucidità per fare qualcosa di diverso. Vicari dal 1’? Scelta tecnica. Volevamo lui dentro al campo perché ci prospettavamo una partita dove servirà precisione e verticalizzazione nella costruzione”.

