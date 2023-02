‘Un concerto d’amore’, Natalie Clein incanta l’Orfeo di Taranto

«Sono sempre felice di tornare in Italia. Amo questo Paese e il calore del pubblico italiano, fortemente soddisfatta dell’intesa e del sentimento stabilito con l’Orchestra della Magna Grecia e il suo direttore, Piero Romano». Così, nel dopo-concerto, a caldo, Natalie Clein, la grande violoncellista inglese che ha costruito una luminosa carriera esibendosi con le maggiori orchestre del mondo.

«Emozionante interpretare Rota – riprende la violoncellista – lo stesso per le musiche di Elgar, che da sempre fanno parte del mio repertorio e che riscopro ad ogni occasione e sempre con maggiore intensità con le orchestre insieme con le quali suono in tutto il mondo. E ogni sera per me è sempre una grande emozione».

E’ stato un concerto emozionante quello andato in scena nella serata di martedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, al teatro Orfeo di Taranto, e non a caso intitolato “Canzone d’amore”. Fra i titoli di maggior richiamo della Stagione Eventi musicali 2022/2023, il concerto è stato diretto dal Maestro Piero Romano. «La Festa dell’amore si può celebrare in tanti modi – ha dichiarato il Direttore artistico dell’ICO – ma farlo con la musica rende questo sentimento ancora più intenso; più forte, se ad interpretare il sentimento dei sentimenti, l’amore, è un’orchestra assieme ad una splendida solista come Natalie Clein. Quello di Elgar è, di fatto, un concerto romantico, fortemente ispirato; stesso ragionamento per la “Sinfonia sopra una canzone d’amore” scritta da Nino Rota, momento di grande emozione che ha caratterizzato la seconda parte della serata».

«In particolare – ha ripreso Romano – “La sinfonia su una canzone d’amore” sarà eseguita la prossima settimana dall’Orchestra della Magna Grecia a Beirut, all’interno di un tour di interscambio culturale, a sottolineare la testimonianza italiana di pace nell’ambito di una importante collaborazione internazionale».

La Stagione Eventi musicali 2022-2023, martedì sera introdotta dallo stesso Romano, direttore artistico della rassegna, e da Fabiano Marti, assessore alla Cultura e allo Spettacolo, è organizzata dall’ICO Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, e con il patrocinio del Ministero della Cultura e la Regione Puglia, il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Programma Sviluppo, Caffè Ninfole, Kyma Mobilità, Baux Cucine e Comes.

Natalie Clein, «Violoncellista che ipnotizza l’ascoltatore», ha scritto di lei il Times; «Interprete in grado di produrre una impressionante varietà di colori e di restituire la più ampia varietà di stili espressivi», conferma Gramophone Magazine. La violoncellista inglese ha costruito una luminosa carriera esibendosi con le maggiori orchestre del mondo e nelle sale da concerto più celebri.

Nata nel Regno Unito, Natalie si è imposta all’attenzione del mondo musicale internazionale all’età di sedici anni, quando vinse sia il premio BBC Young Musician dell’Anno e il Concorso per giovani interpreti Eurovision Competition. Come studente del Royal College of Music, la violoncellista ha ricevuto il Premio Queen Elizabeth, perfezionandosi a Vienna con Heinrich Schiff. Natalie Clein, Professore alla Hochschule di Rostock, in Germania, suona il celebre violoncello ‘Simpson’ di G.B.Guadagnini del 1777. (Tutte le foto sono di Aurelio Castellaneta)

