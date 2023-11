Uil, vigilia dello sciopero al mercato

BARI – Alla vigilia dello sciopero generale che nelle prossime ore travolgerà il capoluogo pugliese, la Uil ha deciso di promuovere i motivi della manifestazione tra la gente, tra i pensionati, tra i lavoratori con un’attività di volantinaggio al mercato barese di Santa scolastica.

“Adesso Basta” è la giornata di mobilitazione firmata Uil e Cgil che culminerà in piazza Libertà a Bari alla presenza del numero uno dell’unione lavoratori, PierPaolo Bombardieri. Alzare i salari, estendere i diritti e contrastare una legge di bilancio che non offre futuro ai giovani: queste Le richieste dei due confederati che scenderanno in piazza.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp