Giornalismo in lutto, è morto Franco Zuccalà

Giornalismo italiano in lutto. Nella tra la notte del 28 e 29 novembre, è morto a 83 anni Franco Zuccalà. Originario di Catania, lunga la sua carriera in Rai: in tanti lo ricordano come inviato, soprattutto in Lombardia, per la Domenica Sportiva. Come redattore ha collaborato anche per La Sicilia, La Gazzetta dello Sport, Il Giornale e Tuttosport. Dal 2000 era editorialista per l’agenzia giornalistica Italpress.

