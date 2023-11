Corato, un Natale d’Incanto

CORATO – Musica, tradizione, spettacoli e laboratori per grandi e per piccini. Con il cartellone di Incanto, Corato è pronta a celebrare il suo Natale con una serie di appuntamenti che arriveranno fino al 6 gennaio e oltre. Si inizia ufficialmente con l’accensione delle luminarie e delle installazioni luminose, la sera del 7 dicembre. A ruota, un fine settimana – quello dell’immacolata – con la seconda edizione de La coratina in festa, totalmente dedicato all’enogastronomia locale, ai mercatini artigianali e alla regina oliva coratina, il tutto organizzato dalle associazioni di categoria.

E poi concerti per bambini, cori gospel e gli spettacoli di danza fino all’inaugurazione del presepe cittadino del 24 dicembre. Le festività si chiudono il 6 gennaio con la befana in piazza ma c’è anche gran riserbo sull’appuntamento fuori cartellone della notte del 31 dicembre

