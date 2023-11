Enac scrive a Adp, Romito chiama Vasile in commissione

Bari – “Lo stato di attuazione degli investimenti concordati sugli scali pugliesi risulta essere particolarmente contenuto rispetto agli interventi previsti negli strumenti di pianificazione”. Lo ha scritto l’Enac in una lettera già sul tavolo del numero uno di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, e lo ha ribadito il viceministro Galeazzo Bignami, ricordando a Vasile come l’attività di gestione avvenga solo in regime di concessione. A puntare il dito, è anche il consigliere regionale leghista Fabio Romito.

