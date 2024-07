Uil Scuola Puglia: ‘No dimensionamento rete scolastica’

Si è tenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 29 luglio un incontro tra l’assessore regionale all’istruzione Sebastiano Leo e le organizzazioni sindacali per discutere le linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica pugliese.

“Coerentemente rigettiamo qualsiasi forma e tipo di dimensionamento della rete scolastica – ha dichiarato Gianni Verga, segretario generale della Uil Scuola Puglia -. Invitiamo la Regione a farsi portavoce presso il Governo nazionale per una modifica della finanziaria, evitando così lo stillicidio delle scuole nel triennio in corso per i prossimi due anni”.

Verga ha criticato anche la conclusione del dimensionamento dello scorso anno per la creazione di istituti sovradimensionati, auspicando che “l’errore non si ripeta anche quest’anno, peggiorando una situazione già estremamente critica. La Regione Puglia deve riflettere concretamente sul secondo ciclo di istruzione, poiché lo scorso anno la città metropolitana di Bari non ha fatto nulla, concentrando tutte le conseguenze del dimensionamento sul primo ciclo di istruzione”.

