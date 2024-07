La Regione digitalizza gli archivi di edilizia privata dei Comuni

BARI – Conoscere la consistenza degli archivi di pratiche di edilizia privata dei comuni pugliesi e indagare sull’attuale livello di digitalizzazione utilizzato negli Sportelli Unici per l’Edilizia. La Regione Puglia ha pubblicato un avviso pubblico per la digitalizzazione degli archivi di edilizia privata dei Comuni pugliesi, frutto di una indagine condotta dall’ente di via Gentile in collaborazione con Anci Puglia. Il progetto riguarda i comuni con non meno di 15.000 abitanti, come da dati Istat del censimento 2022. Le proposte progettuali dovranno prevedere la dematerializzazione e digitalizzazione di almeno il 50 per cento dei metri lineari della consistenza di pratiche di edilizia privata, presenti esclusivamente in forma cartacea. A disposizione 20 milioni di euro attraverso procedura “a sportello”, per cui si procederà a istruire e finanziare le proposte progettuali secondo l’ordine cronologico d’arrivo e sino a risorse finanziarie disponibili.

