Notti tropicali e giorni infernali: anticiclone africano domina incontrastato

È incontrastato il dominio dell’anticiclone africano su tutta Italia. Le temperature resteranno molto alte, con 25-26°C anche di notte e punte di 38-40°C durante il giorno dal Nord al Sud del Paese.

Nonostante ciò, sono attese alcune novità. Nelle prossime ore, venti freschi di Grecale soffieranno da Nord-Est, interessando gran parte della fascia adriatica fino alla Calabria ionica. Questo aumento della ventilazione porterà un lieve calo termico su buona parte dell’Italia orientale. In particolare, il vento soffierà moderato tra le basse Marche e l’Abruzzo, diventando teso tra il Molise e la Puglia, con effetti anche sulla Calabria ionica e il Metaponto, soprattutto al largo del Golfo di Taranto. Questi venti, che persisteranno per almeno 48 ore, faranno diminuire le temperature di 3-4 gradi, offrendo una breve tregua dal caldo intenso in queste aree.

Altrove, invece, il caldo continuerà a toccare picchi record. A Roma si prevedono massime fino a 39-40°C, avvicinandosi o superando il record assoluto per la città. Altre città roventi saranno Agrigento e Oristano con 39°C, Caserta, Catania, Siracusa e Terni con 38°C, Firenze e Ragusa con 37°C, e molte altre città con temperature di 36°C, da Nord a Sud.

Il caldo continuerà in modo incontrastato almeno fino al 6-7 agosto, con una persistenza maggiore al Sud. Tuttavia, tra mercoledì pomeriggio e sabato sono previsti temporali al Nord e su parte del Centro, a tratti intensi e diffusi. Mercoledì i temporali interesseranno le aree montuose, giovedì gran parte del Triveneto, venerdì con alta probabilità e diffusione su buona parte del Nord Italia, e sabato potrebbero transitare anche al Centro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author