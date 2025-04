Terlizzi, a fuoco rivendita d’auto: distrutti 16 veicoli

Un violento incendio è divampato intorno alle 2.00 si venerdì 11 aprile in una rivendita di auto situata lungo la provinciale 2 tra Ruvo di Puglia e Terlizzi, nel Barese. Il bilancio è pesante: sedici veicoli completamente distrutti dalle fiamme. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco con due autobotti e un furgone ARA, riuscendo a domare il rogo dopo un lungo e complesso intervento. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio, al momento ancora da accertare. Non si esclude alcuna ipotesi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author